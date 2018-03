SIRACUSA – Ci sarebbero futili motivi alla base del pestaggio di un nigeriano di 26 anni avvenuta ieri al mercato in via De Benedictis, nel centro storico di Ortigia, a Siracusa. Gli agenti delle volanti sono intervenuti subito denunciando per lesioni personali aggravate in concorso quattro siracusani di 49, 25, 30 e 40 anni.

I cinque lavorano tutti al mercato. Prima uno scambio verbale, poi la discussione infine sono passati alle mani. I quattro siracusani avrebbero colpito l’extracomunitario anche con bastoni. Il giovane africano è stato trasferito al pronto soccorso per essere medicato ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.