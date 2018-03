PALERMO – Un giovane di 22 anni, André Mattia Cinà, è stato arrestato a Palermo dai carabinieri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno notato in via Francesco Speciale, nella zona di Corso Calatafimi, un gruppo di giovani, che alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga. Cinà è stato invece bloccato; nel corso di una perquisizione hanno trovato 13 panetti di hashish per un peso di un chilo e mezzo circa, 72 grammi di cocaina, una bilancino di precisione, sostanza da taglio per lo stupefacente, forbici, bustine e 50 euro. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.