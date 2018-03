La Via in tv: “Noi in Forza Italia”

Analisi del voto alle ultime elezioni politiche, il caso Ema e uno sguardo alle amministrative che riguarderanno anche Catania. Stasera alle 20.30 lunga intervista all’eurodeputato Giovanni La Via, ospite di Faccia a Faccia Politico, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Luca Ciliberti su Antenna Sicilia (canale 10 del digitale terrestre).

“Il risultato delle urne del 4 marzo ha consegnato un Paese diviso. Parlare di vittoria di Salvini mi sembra è troppo. I partiti antieuropeisti hanno festeggiato, ma io dico che la presenza di Forza Italia modera già le posizioni estremiste della Lega adeguando alcuni asset fondamentali per la buona convivenza in coalizione. I molti mi chiedono: come riuscirà l’Italia ad avere un governo stabile? La Germania ha impiegato sei mesi per capire se dovevano e potevano fare la grande coalizione. Stesso discorso per Spagna e Belgio. Eppure questi Paesi sono comunque cresciuti e hanno aumentato la loro competitività internazionale. Dovremo prendere esempio”.

Su Catania la scelta è già stata fatta. “Finito il percorso di responsabilità di Alternativa Popolare torniamo alla nostra casa naturale. Mi sono esposto e durante l’ultima campagna elettorale ho dato chiare indicazioni di voto per Forza Italia. Sostengo Salvo Pogliese, in modo convinto perché ha capacità adeguate a governare la città. Il mio consiglio? Subito un nuovo Piano regolatore, non possiamo più andare avanti con le linee guida degli anni Sessanta”.

La Via ripercorre la vicenda Ema (Agenzia europea del farmaco) che ha seguito personalmente dopo aver ricevuto l’investitura del Parlamento europeo, a testimonianza dello spessore, dell’autorevolezza e della qualità politica che lo stesso La Via rappresenta all’interno dei parlamentari Ue.

Per nulla stupito dall’affermazione del M5s spiega così il successo nell’Isola: “La Sicilia è la parte più debole del Paese, i temi che hanno portato avanti, vedi il reddito di cittadinanza, ha attecchito. Adesso sono chiamati a dare risposte ai cittadini. Parlano di casta? In Europa non hanno rinunciato a nulla, prendono i nostri stessi stipendi”.