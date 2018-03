Voto a Catania: mugugni e sorprese

La scadenza delle amministrative a Catania comincia a risvegliare l’interesse di movimenti e partiti, che preparano liste e nomi da gettare nella competizione. L’elezione comunale è l’ultima partita che chiuderà i tre appuntamenti elettorali che in un anno hanno letteralmente stravolto il quadro politico in Sicilia.

Il posizionamento e il gioco d’anticipo nelle candidature potrebbe inevitabilmente favorire alcuni schieramenti e mettere in difficoltà gli avversari. E’ questo quello che sta accadendo nel centrodestra, dove la proposta di Salvo Pogliese sindaco, arrivata prima del voto delle politiche ha da subito ricompattato i partiti della coalizione che, convinti del successo alle urne il 4 marzo, non avevano messo in conto la non elezione di tutti gli aspirati senatori e deputati che avevano già in mano un biglietto di sola andata per Roma. Dal gioco della ripartizione con i resti del sistema proporzionale è rimasta totalmente fuori la Lega di Catania, che oggi rivendica spazio e voce in capitolo sia alla Regione sia nella corsa alle amministrative.

Angelo Attaguile, proconsole di Salvini sotto l’Etna sconfitto nel suo collegio uninominale al Senato, era stato uno dei primi sottoscrittori della candidatura di Salvo Pogliese alla carica di sindaco della città metropolitana, ma ieri, tornando repentinamente sui suoi passi, ha annunciato in conferenza stampa di voler candidarsi lui “di persona personalmente”, direbbe Catarella di Montalbano. Al suo fianco il vicesindaco di Mascalucia, Fabio Cantarella, capolista non eletto per una manciata di voti che hanno favorito l’evergreen Carmelo Lo Monte nel collegio di Messina.

“La mia è la candidatura della Lega, non contro Salvo Pogliese, una persona perbene e corretta, un mio amico. Ma dopo cinque anni di attività per portare la Lega di Salvini in Sicilia – spiega pubblicamente Attaguile – E, quindi, è mio dovere, oltre che piacere politico, metterci la faccia anche nella mia città. L’ho già fatto per la mia regione, ora voglio farlo per Catania”.

Insomma Attaguile alza la posta, guardando anche alle aperture romane del suo partito al M5s chiede ai meet up locali un’improbabile apertura al dialogo, in attesa di ricevere un segnale dalla sua coalizione. La partita si gioca nei Comuni al voto (22 nel Catanese e 137 in tutta la Sicilia) ma anche in giunta regionale, dove la Lega ha chiesto insistentemente spazio. Lo stesso Salvini ha confermato che “in tempi maturi (subito dopo la formazione del governo nazionale, ndr) tornerà in Sicilia per affrontare la questione Catania e per parlare direttamente con Nello Musumeci”.

Intanto Raffaele Stancanelli, finite le operazione di voto in Senato riveste la casacca di coordinatore della campagna elettorale del centrodestra etneo per le amministrative, provando a gettare acqua sul fuoco. In serata arriva una dichiarazione che mette ordine tra i dissidenti. “Certamente guardiamo con rispetto alla posizione di chi al momento dissente ma ci auguriamo di recuperare già nei prossimi giorni tutte le componenti del centrodestra, compreso l’onorevole Attaguile che sappiamo essere un uomo che vuole contribuire alla ripresa di Catania e non ha interesse a non far parte, assieme agli altri, di una coalizione che lo veda protagonista. Sarà mia cura, nei prossimi giorni – conclude il senatore – fare i passi necessari affinché si ricomponga il quadro unitario che tutti auspichiamo”.

Pogliese domani presenterà il comitato tecnico che coadiuverà il candidato sindaco nella stesura del programma elettorale per Catania. “Del comitato tecnico – si legge in una nota – faranno parte professionisti, esperti e docenti di assoluto livello che eccellono nei rispettivi campi di competenza”.

Sul fronte del M5s si attende solo l’ufficializzazione della candidatura del professore Giovanni Grasso. Il risultato dell’elezione interna al meet up locale e la lista dei candidati sarebbe già stata inviata a Roma da dove si attende solo il visto e la consegna del simbolo.

Più complicata la partita nel centrosinistra. Il sindaco uscente Enzo Bianco ha convocato la stampa per domani mattina nella stazione della metropolitana di Nesima “per importanti comunicazioni” top secret. Quale sarà il contenuto dell’incontro resta un’incognita, visto che il primo cittadino ha annunciato più volte la sua voglia di ricandidarsi per un secondo mandato.

Le divisioni interne al Partito Democratico e la richiesta pressante di alcuni alleati di correre con un candidato nuovo dal profilo civico e unitario, non consente di escludere che Bianco sia disponibile persino a fare un passo indietro in attesa di una richiesta di ricandidatura formale che arrivi dall’intera area di centrosinistra. Un modello Orlando in salsa catanese, inclusivo e senza simboli di partito. L’altra ipotesi, più verosimile, è che Bianco rilanci sul suo nome in vista della riunione regionale del Pd per mettere tutti davanti al fatto compiuto.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti