Ruba cuccioli come nella “Carica dei 101”

Entra in un appartamento a Ragusa e porta via sei cani Spitz del valore di 6.000 euro: denunciato 26enne di Vittoria. VIDEO

VITTORIA (RAGUSA) – La Polizia di Ragusa ha denunciato il 26enne S.G., pluripregiudicato di Vittoria, per il furto in un appartamento a Ragusa. Oggetto del furto, oltre a computer, oggetti in oro, telefoni e tablet, 6 cuccioli di razza Spitz tedesco nati da poche settimane e quindi non autosufficienti.

Grazie alle indicazioni della proprietaria che aveva effettuato delle vendite in passato di altri cuccioli a persone che avevano ritirato i cani a casa sua, gli investigatori hanno controllato l’abitazione del 26enne, che peraltro conosceva la proprietaria perché aveva acquistato da lei un cucciolo della stessa razza mesi prima.

Mentre i poliziotti gli facevano alcune domande, hanno udito il flebile abbaiare dei cuccioli e fatta irruzione in una camera dell’appartamento, hanno trovato i 6 cuccioli in una cesta tutti insieme uno sull’altro. La vittima del furto si è recata subito in questura con la mamma dei cuccioli che ha potuto così allattare i cani, trovati denutriti e disidratati.