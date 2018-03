MODICA (RAGUSA) – Un bambino di 10 anni è ricoverato in ospedale con un prognosi di 30 giorni dopo essere stato investito ieri pomeriggio a Modica mentre attraversava la strada in compagnia del padre da un’auto condotta da un anziano. Il piccolo ha riportato diversi traumi e una frattura in una tibia. E’ stato reso noto solamente stamane dalla polizia locale, secondo cui il piccolo avrebbe attraversato la strada “fuori dagli esistenti attraversamenti pedonali”.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi per stabilire eventuali responsabilità. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nel quartiere Dente, in via Nazario Sauro, nella zona antistante alla parrocchia di Sant’Anna. Scattato l’allarme, sul posto, oltre ai vigili urbani, è arrivata una ambulanza del 118, che ha trasferito al Pronto Soccorso il bambino, che poco dopo è stato sottoposto a un intervento chirurgico.