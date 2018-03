Il documento falso non salva il latitante

I carabinieri scovano in un appartamento a Rieti il 42enne catanese Vincenzo Dato, ricercato da dicembre per reati di mafia

CATANIA – I carabinieri di Catania, coadiuvati da quelli di Rieti, hanno arrestato il 42enne catanese Vincenzo Dato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania, relativo a una condanna a 4 anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I militari, dopo prolungate ricerche, lo hanno scovato in un appartamento di Rieti. L’uomo, per eludere la cattura, ha esibito una carta di identità con dati anagrafici falsi ma riportante la sua effige. Nell’abitazione, al momento dell’irruzione, vi erano presenti altre tre persone, tra le quali una donna, tutte di origini catanesi. Durante la perquisizione sono stati trovati dei passamontagna, delle ricetrasmittenti, dei taglierini e delle fascette.

I tre catanesi sono stati denunciati per il concorso in procurata inosservanza delle pena e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli mentre per l’arrestato è scattata anche la denuncia per possesso di documento di identificazione falso. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Rieti.