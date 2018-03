Catania, beccato il trio della marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato tre giovani, Christian Barbagallo, 22 anni, Francesco Mongioì, 22 anni, e Salvatore Luca Zappalà, 34 anni, per spaccio di droga.

Nel corso di un servizio antidroga svolto nel cuore del quartiere di Picanello, i militari hanno osservato con discrezione i tre mentre vendevano marijuana ad almeno una quarantina di clienti.

Due le vedette posizionate a protezione del terzo soggetto che, a bordo di un scooter, faceva la spola tra la via Maria Gianni, dove all’interno di un foro praticato appositamente su un muro prelevava la dosi di stupefacente, e la via Mattei Stanislao dove in cambio di denaro consegnava la droga richiesta.

I carabinieri, per comprovare l’attività di spaccio, hanno fermato a debita distanza alcuni acquirenti, i quali spontaneamente hanno consegnato le dosi confermando l’acquisto delle stesse dal terzetto.

Il gruppetto di spacciatori è stato bloccato e ammanettato. Gli spacciatori sono stati trovati in possesso di 16 dosi in carta d’alluminio contenenti marijuana e circa 400 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.