Alla Camera va Fico, al Senato la berlusconiana

ROMA – “Habemus #Fico!”. Con questo tweet Beppe Grillo festeggia l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera. Al Senato invece è stata eletta Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia, grazie all’accordo raggiunto tra i 5 stelle e il centrodestra.

L’esponente del M5s ce l’ha fatta alla quarta votazione con 422 voti (102 per Giachetti, 7 per Fraccaro, 3 per Brunetta), quando il quorum era di 311. I deputati grillini hanno seguito lo spoglio in piedi, gli unici, per poi esplodere in un applauso.

Campano, grillino della prima ora, il nuovo presidente della Camera è il leader degli ‘ortodossi’ del M5s. L’ala considerata più ‘a sinistra’ e più ‘purista’ del MoVimento. “Sono emozionato a rivolgermi a tutti voi e a tutti i cittadini, grazie per la fiducia per l’incarico di alta responsabilità, è un onore che omaggerò con imparzialità e desidero rivolgere il mio saluto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante dei valori della Costituzione”, ha dichiarato Fico, accolto sullo scranno da un applauso scrosciante dei 5s.

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex sottosegretaria alla Salute e poi alla Giustizia e già componente del Csm, è la prima donna ad arrivare alla presidenza del Senato. Ha vinto con 240 voti, davanti a Fedeli 54, Calderoli (3), Roberta Pinotti (2), Liliana Segre (2), Maurizio Gasparri (1), Paolo Romani (1) e Luigi Zanda (1).

Ha definito la sua elezione “un onore e una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte le donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l’ Italia di oggi; un grande Paese democratico e liberale in cui nessun obiettivo, nessun traguardo è più precluso”.

I presidenti delle Camere si recheranno nel pomeriggio separatamente al Quirinale. In serata sarà la volta del premier Paolo Gentiloni che rassegnerà le dimissioni nelle mani del capo dello Stato che lo pregherà di restare in carica per il disbrigo degli affari correnti.