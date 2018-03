Pugni e sputi al compagno di scuola, denunciato sedicenne a Catania

CATANIA – A scuola, a Catania, per futili motivi, avrebbe sferrato un pugno in viso ad un suo compagno e gli avrebbe sputato addosso. Non contento, al termine delle lezioni, in sella al suo scooter, avrebbe nuovamente colpito la vittima ad una gamba.

Per questo motivo agenti della Polizia a Catania hanno denunciato un 16enne, in passato segnalato per uso di marijuana, per lesioni personali, che agli agenti che lo hanno convocato insieme ad un genitore, ha ammesso i fatti aggiungendo di essersi pentito.

A presentare querela nei suoi confronti è stata la stessa vittima, che ha poi dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso per una ecchimosi in un occhio e traumi contusivi alla gamba e al ginocchio. Dopo aver ascoltato il racconto della vittima, gli agenti hanno iniziato le indagini e sentito come testimoni alcuni ragazzi che avevano assistito alle aggressioni, ottenendo una conferma ai fatti descritti dalla vittima.