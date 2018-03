A19 Pa-Ct: 4 incidenti e 7 feriti

PALERMO – Incidente stradale sulla Catania-Palermo, sei mezzi coinvolti. Lo scontro è avvenuto ieri sera poco dopo le 21 all’altezza dello svincolo Scillato e ha coinvolto quattro auto e due furgoni che viaggiavano in direzione Palermo

Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, intervenuta sul posto, si tratta di un’Audi A4, una Peugeot, un Iveco Daily, una Jaguar, un Iveco Magirus e una Renault Megane. Il bilancio è di sette feriti non gravi che sono stati medicati in ospedale. Sul posto anche l’Anas per permettere i rilievi e il recupero dei mezzi incidentati.

Un altro incidente si è verificato in direzione Catania nei pressi della zona industriale di Termini Imerese. Qui sono rimaste coinvolte due auto. Anche in questo caso solo danni e senza feriti.

Altri due incidenti sulla Palermo Messina al chilometro 167. Qui un’auto è finita sul guard-rail. Anche in questo caso solo danni all’auto così come sulla statale 626 di Caltanissetta nei pressi dell’innesto all’autostrada Palermo Catania. Anche in questo caso l’auto è finita sul guard-rail per la vettura solo danni. L’automobilista è rimasto illeso.