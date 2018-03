Esplosione via Garibaldi, rinviati i funerali

CATANIA – Slittano per un problema formale giuridico i funerali dei due vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e del 75enne Giuseppe Longo, morti tre giorni fa a Catania nell’esplosione di via Garibaldi. Non è stato ancora possibile per la Procura disporre l’autopsia.

Nell’inchiesta è indagato come atto dovuto per disastro e omicidio colposo plurimo il caposquadra dei soccorritori, il 38enne Marcello Tavormina, che ha un trauma cranico ed è ricoverato, assieme al collega Giuseppe Cannavò, di 36 anni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi.

Poiché l’autopsia è un atto irripetibile non si può legalmente eseguire senza che la sua esecuzione sia formalmente notificata all’indagato, che può nominare un legale e un perito di parte. Questo non sarà possibile prima della prossima settimana.

Tavormina è stato sottoposto stamane a un intervento operatorio che ha “superato brillantemente”, secondo il bollettino medico. Aveva subito una frattura avvallata della teca cranica a livello dell’osso parietale di destra con lacerazione della meninge ed è stato sottoposto a una “craniotomia parietale destra, riparazione della meninge e riduzione della frattura”.

L’intervento, iniziato alle 11.10, si è concluso alle 12.45. Tavormina – fanno sapere i medici – sta avendo un “normale decorso post-operatorio”. “Si ritengono inoltre stabilizzate” le condizioni cliniche dell’altro vigile del fuoco ferito, Giuseppe Cannavò, che nei prossimi giorni verrà “nuovamente sottoposto ai trattamenti endoscopici di toilette polmonare”.