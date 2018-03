Vende marijuana a Zia Lisa, in manette 39enne

CATANIA – Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno arresto Salvatore Calleri, di 39 anni, originario di Siracusa, ma residente a Catania, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato bloccato nel Villaggio Zia Lisa dopo che aveva ceduto bustine ad occasionali acquirenti, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro. Immediatamente intervenuti i militari hanno bloccato e perquisito il pusher rinvenendo e sequestrando 350 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 135 euro, ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.