Studenti siciliani bloccati a N Y

Voli cancellati per la tempesta di neve per i 200 ragazzi delle medie, superiori e università dell’isola. Hanno partecipato ad un programma di studio alle Nazioni Unite

CATANIA – La tempesta di neve ha bloccato duecento studenti siciliani. Gli studenti di scuole medie, superiori e università, provenienti da tutta la Sicilia, erano arrivati a Manhattan lo scorso 16 marzo, per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite, e sarebbero dovuti ripartire ieri. Ma l’arrivo dell’ondata di gelo e neve ha bloccato la East Coast, dove sono stati cancellati oltre 3.800 voli.

Gli studenti fanno parte di un gruppo di tremila giovani di 110 paesi diversi che hanno visitato il Palazzo di Vetro. I giovanissimi “ambasciatori” hanno partecipato al progetto “Change The World”, organizzato dall’Associazione diplomatici, e hanno trascorso tre giorni a contatto con il gotha della diplomazia internazionale.

Ad accogliere gli studenti e presenziare alla cerimonia inaugurale qualche giorno fa è stato l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Attualmente gli studenti, i più giovani dei quali sono accompagnati dai genitori, sono stati costretti a prolungare a proprie spese la loro vacanza. Un occhio al meteo e un altro al sito Alitalia per capire quando sarà possibile rientrare in Italia. L’Alitalia si è attivata per riproteggere già oggi i duecento studenti sui voli in partenza, dando priorità ai minori non accompagnati.