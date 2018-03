Spaccio a Picanello, tre in manette

CATANIA – Blitz antidroga dei carabinieri di Catania a Picanello. In manette tre pusher: Fabio D’Alessandro, 33enne, Roberto Belardi, 21enne, e Cristian Saccone, 22enne, tutti catanesi.

La scorsa notte, i militari hanno notato i tre spostarsi da via Timoleone a via Vezzosi frequentemente e con un fare sospetto. Prontamente intervenuti, i carabinieri gli hanno sequestrato 58 dosi di marijuana e la somma in contanti di 495 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.