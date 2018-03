Sorpreso a spacciare a San Berillo

CATANIA – In manette per spaccio a Catania il gambiano 24enne Iman Fatty, senza fissa dimora, clandestino e con precedenti di polizia. Il giovane è stato sorpreso nella zona del centro storico denominata “San Berillo” mentre cedeva un involucro sospetto.

Una volta fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana. Fatty è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.