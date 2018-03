PALERMO – Avevano indossato le pettorine arancioni in uso alle ditte appaltatrici alla stazione centrale di Palermo per potere dipingere i muri lungo la linea ferrata. I due giovani A. B. e V. E. G., entrambi diciassettenni e palermitani, sono stati notati dagli agenti della Polfer dalla telecamere. I writers erano stati scambiati per ladri di rame. E’ scattato l’allarme e i due ragazzi sono stati bloccati ancora con 10 bombolette spray al seguito. I due “graffitari” sono stati denunciati al Tribunale per i minorenni.