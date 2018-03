Notte di paura sull’Etna: salvato

NICOLOSI (CATANIA) – Militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi hanno rintracciato stamane un giovane di Aci Sant’Antonio che dopo aver forato uno pneumatico lungo le strade del versante Est dell’Etna aveva perso l’orientamento.

L’auto è stata individuata grazie al suo antifurto con geolocalizzatore. Le ricerche, cominciate nella tarda mattinata di ieri, erano state interrotte per le complicate condizioni atmosferiche. Il giovane, trovato in stato confusionale e disidratato, ha dovuto trascorrere la notte a bordo della sua auto, che è stata trovata nei pressi di una stradina sterrata attigua alla Strada asfaltata “Cassone”, che da Zafferana Etnea conduce alla località Etna Sud.

Il giovane è stato trasportato da una ambulanza del 118 nell’ospedale di Acireale per gli accertamenti medici. A lanciare l’allarme era stato il padre, al quale il ragazzo, che non era più in grado di fornire indicazioni sulla località in cui si trovava, aveva telefonato.