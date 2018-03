Il messaggio di Mattarella, per il Catania il lutto al braccio

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al capo dipartimento dei vigili del fuoco Bruno Frattasi il seguente messaggio: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di soccorso, dei vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, a seguito di un’esplosione verificatasi ieri sera a Catania. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al corpo nazionale la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e ai vigili del fuoco rimasti feriti gli auguri di pronta guarigione”.

Anche il Catania “condivide il dolore e la tristezza dell’intera città per l’esplosione che ha causato lutti, ferimenti e devastazione in via Garibaldi” e rivolge “ai familiari delle vittime ed ai colleghi dei vigili del fuoco caduti durante la missione, sincere condoglianze. In occasione di Catania-Paganese, in programma domenica alle 14.30 al Massimino, la società etnea richiederà alla Lega l’autorizzazione a osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio e ad apporre sulle maglie rossazzurre una fascia in segno di lutto.