Botte e minacce agli anziani genitori

Catania . Li picchiava ogni volta che non soddisfacevano le sue richieste di denaro: divieto di avvicinamento per un 44enne

CATANIA – Da anni picchiava e maltrattava gli anziani genitori, ieri la polizia di Catania ha notificato al 44enne A.G. un provvedimento di divieto di avvicinamento. Dalle indagini si è appurato che, gli anziani erano oggetto di continue violenze e vessazioni da parte del figlio cominciate nel 2015 a seguito delle quali la madre 83enne in più circostanze è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Vittorio Emanuele.

Le violenze e le minacce che costringevano i due anziani a vivere in uno stato di soggezione psichica e di paura, si verificavano puntualmente ogniqualvolta il figlio, nullafacente, avanzava richieste di denaro che i genitori non erano in grado di soddisfare.

L’ultimo episodio risale all’agosto del 2017: il 44enne dopo aver ricevuto un rifiuto da parte dell’anziana madre, per una richiesta di denaro, l’ha presa a pugni e calci minacciando sia lei che il padre 83enne.