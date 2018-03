“Perché Unieuro abbandona la Sicilia?”

PALERMO – “Vogliamo capire cosa spinge una multinazionale, con fatturato in crescita e bilanci in attivo come Unieuro a chiudere due punti vendita su tre in Sicilia per investire altrove. Chiediamo al governo Musumeci di attivarsi per stoppare il processo di desertificazione industriale in atto nell’Isola e frenare l’emorragia di posti di lavoro, in una Regione fanalino di coda per tasso di occupazione in Italia a causa di politiche del lavoro scellerate e logiche di profitto mordi e fuggi”. La capogruppo del M5s all’Ars Valentina Zafarana e i deputati regionali del Antonio De Luca e Stefano Zito lanciano l’allarme al termine dell’audizione della commissione Lavoro dell’Ars, convocata con all’ordine del giorno la vertenza dei lavoratori Unieuro.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore regionale al Lavoro Mariella Ippolito e i sindacati. Sono tre i punti vendita Unieuro in Sicilia; circa un centinaio i dipendenti tra diretti e indotto impiegati nella zona orientale dell’Isola. A Ragusa Unieuro occupa 25 addetti, a Messina 21 e 28 a Siracusa. A rischio chiusura sono gli stores della città aretusea e di quella Stretto, già interessati dai contratti di solidarietà.

“Abbiamo chiesto – proseguono i 5 stelle – di convocare un tavolo di concertazione con i vertici di Unieuro alla presenza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, perché vogliamo chiarezza sulle dinamiche che hanno spinto una multinazionale leader nel settore del commercio elettronico a dire addio alla Sicilia, perché sarebbe grave se fossero collegate a fattori di inquinamento ambientale”.