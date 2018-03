“Pedofilia, colossi del web indifferenti”

PACHINO (SIRACUSA) – E’ quintuplicato il numero di video e quasi raddoppiato dal 2016 al 2017 il numero di foto a contenuto pedopornografico segnalati dall’associazione Meter, che lo scorso anno ha rilevato un boom del fenomeno nel filesharing e del Cloud. Nel 2017 l’associazione ha segnalato 2.196.470 foto (1.946.898 nel 2016) e 985.006 video (203.047 nel 2016). I dati sono contenuti nel report 2017 Pedofilia – pedopornografia presentato stamane a Pachino (Siracusa).

“Per Meter – ha detto il presidente dell’associazione, don Fortunato di Noto – è necessaria una attenzione internazionale che consenta una azione più incisiva nella individuazione e nella repressione dei soggetti criminali che producono, distribuiscono e detengono materiale pedofilo. Altrimenti, bisognerebbe comunicare ai bambini che le loro tragiche e fragili storie di abuso e sofferenza non interessano a nessuno”.

Le nazioni coinvolte nel 2017 sono 37. Il primato nel numero di siti segnalati appartiene all’Isola di Tonga, nell’Oceano Pacifico, che ha totalizzato 10.096 indirizzi. Seguono la Russia con 1.150 e Saint Pierre et Miquelon, nell’Oceano Atlantico, con 1.091. Per l’Africa è in testa la Libia con 140 segnalazioni. Hong Kong guida l’Asia con 7 segnalazioni.

“Dall’attività di monitoraggio della rete effettuata – afferma Meter – emerge come Europa e America sono la culla della maggior parte delle aziende che gestiscono i server permettendo il funzionamento di molti siti o piattaforme in cui si divulga materiale pedopornografico. Denunciamo pertanto l’assenza di controllo da parte dei colossi del web nonostante gli sforzi di qualcuno”.