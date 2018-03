Maletto, marijuana nascosta nel secchio

MALETTO (CATANIA) – I carabinieri di Maletto hanno arrestato un disoccupato di 37 anni per spaccio di droga. La scorsa notte i militari, a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcune mamme che hanno notato con preoccupazione un via vai di ragazzi nell’abitazione del 37enne, hanno perquisito l’immobile dell’uomo. In garage hanno trovato oltre mezzo chilo di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga, abilmente nascosti all’interno di un secchio per pittura. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.