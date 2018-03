Femminicidio a Terzigno, il marito si suicida

NAPOLI – Il cadavere di Pasquale Vitiello, l’uomo che ieri mattina ha ucciso la moglie Imma Villani, dinanzi alla scuola di Terzigno (Napoli), è stato trovato in via Plinio, a poca distanza dal luogo dove è avvenuto il fatto. L’uomo si era allontanato, in sella a uno scooter, subito dopo aver ucciso la moglie con un sol colpo di pistola. Il cadavere è stato ritrovato poco fa dai carabinieri che sono sul posto.

Vitiello si è ucciso con la stessa arma con cui ha ammazzato la moglie dalla quale si stava separando. Il cadavere è stato ritrovato durante le ricerche dei carabinieri in via Vicinale Mauro Vecchio, in un rudere circondato dalla vegetazione, a poche centinaia di metri dal luogo dell’omicidio della moglie. In questo momento l’intera area è sorvolata da un elicottero dei carabinieri. L’accesso alla zona è bloccato.