Catania, tormentata dal collega

CATANIA – Nei giorni scorsi, la Polizia di Catania ha indagato in stato di libertà un uomo, per i reati di atti persecutori e diffamazione. L’indagine ha preso avvio dopo le querele sporte da una donna, nei mesi scorsi, che ha riferito che negli anni passati aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un collega di lavoro, il quale nell’ultimo periodo era diventato troppo insistente e fastidioso nei suoi confronti.

A questo punto la donna, infastidita dalla situazione ormai fuori controllo, ha deciso di interrompere la relazione, ma l’uomo ha iniziato una pressante condotta persecutoria sfociata in minacce anche telefoniche, in continui pedinamenti e appostamenti sotto casa. L’uomo ha anche strumentalizzato il rapporto lavorativo, mettendo in atto una condotta per screditare la donna.