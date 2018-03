CATANIA – Diverse violazioni alla nuova disciplina di settore introdotta lo scorso anno sono state accertate durante controlli a “Compro oro” di Catania dalla guardia di finanza. Le Fiamme Gialle hanno constatato non solo la mancata o incompleta redazione delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto dei metalli preziosi ma anche pagamenti in denaro contante pari o superiori a 500 euro e la mancata segnalazione alle autorità competenti di sospette operazioni di riciclaggio.

I militari hanno anche riscontrato violazioni amministrative connesse alla normativa a tutela della privacy. In un negozio era istallato un sistema di videosorveglianza non era esposta alcuna delle informative al pubblico) e la bilancia non era perfettamente calibrata, motivo per cui al titolare sono state irrogate sanzioni amministrative che possono superare i 175.000 euro.