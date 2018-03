“Torna con me o diffondo il video hard”

Catania: denunciato un uomo che perseguitava la ex minacciandola di divulgare un filmato in cui fanno sesso

CATANIA – Agenti di polizia di Catania hanno notificato un’ordinanza cautelare che impone a un uomo il divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, alla sua abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

La donna ha accusato l’allora compagno di averla aggredita fisicamente, ingiuriata e minacciata. Dal momento in cui la donna ha deciso di interrompere la relazione sentimentale, l’ex compagno ha iniziato a molestarla tentando di imporle la propria presenza, mediante serrati appostamenti sotto casa anche di notte, costringendola a vivere in un continuo stato di ansia e di paura.

L’uomo era anche in un possesso di un video con scene di sesso tra loro due e l’aveva minacciata di divulgare il filmato se non avesse ripreso la loro relazione. Durante una perquisizione la polizia, nel telefonino dell’uomo, ha trovato il video incriminato. L’indagato è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.