Incidente in tangenziale, traffico in tilt

CATANIA – Un incidente stradale nella tangenziale di Catania direzione Siracusa, sta causando disagi e rallentamento al traffico veicolare sulla Catania-Siracusa, in direzione Gela-Rosolini.

All’alba un mezzo pesante che trasportava frutta e verdura si è ribaltato per cause ancora da precisare tra gli svincoli di Misterbianco e San Giorgio, si è resa necessaria la chiusura della carreggiata e per gli automobilisti provenienti da nord in direzione Siracusa è stata disposta l’uscita obbligatoria a Misterbianco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Catania.