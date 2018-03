L’ex di Lombardo sostenitore di Berretta: spunta il nome di Galati per Catania

Luca Ciliberti . L’area Pd Sammartino-Sudano apre alle larghe intese in Comune, si fa strada il nome dell’ex sindaco di Battiati come anti-Pogliese. VIDEO

Il quadro a tinte fosche sulla gestione della nettezza urbana nel Comune di Catania in questi giorni rimette in discussione, almeno per gli alleati, la ricandidatura del sindaco uscente Enzo Bianco per un secondo mandato.

L’ingerenza del Comune sull’operato dei dirigenti preposti al servizio, testimoniata dalle telefonate che in queste ore stanno facendo il giro del web, continua ad alzare il muro che separa il sindaco dalla parte renziana del Partito Democratico, che fa riferimento al deputato regionale Luca Sammartino e alla senatrice Valeria Sudano e del gruppo di Sicilia Futura, con il deputato regionale Nicola D’Agostino, quest’ultimo impegnato, da parte sua, ad allontanare le ombre dell’inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Acireale, suo fedelissimo.

In quest’area si cerca una soluzione inclusiva di centro, una figura di amministratore di esperienza, che non subisca la vanità e il potere di una poltrona pesante come quella di primo cittadino e sindaco dell’area metropolitana di Catania e che, al tempo stesso, possa aprire un campo largo di governo nella seconda città della Sicilia.

Il nome più accredito sarebbe quello di Carmelo Galati, avvocato di Raffaele Lombardo, ex assessore provinciale e per due mandati ex sindaco di Sant’Agata li Battiati. Dopo il processo che ha investito i Lombardo, Galati si è progressivamente sganciato dagli autonomisti per proseguire il suo impegno politico avvicinandosi al Pd di area Giuseppe Berretta. Sia per la campagna delle regionali sia per le politiche, l’avvocato catanese si è speso in prima persona per il sostegno ai candidati del Partito Democratico. Di fatto si riapre la partita di posizionamento tra Bianco e Berretta, così come accadde cinque anni fa, ma i rapporti di forza, evidentemente, non sono più quelli di allora.

Galati è un nome che non scalda, ma è trasversale e di esperienza. Avvicinerebbe mondi molto distanti tra loro e, proprio per il gioco delle amicizie incrociate e dei progetti condivisi con gran parte degli esponenti del mondo moderato nella sua lunga attività politica e professionale, la sua presenza limiterebbe al massimo l’emorragia di consiglieri comunali e circoscrizionali verso la coalizione di centrodestra, spinta da un aspirante sindaco di grande appeal come Salvo Pogliese.

Sul progetto Galati potrebbe convergere anche l’area laburista rappresentata da Angelo Villari e Concetta Raia che, non a caso, hanno ritrattato l’endorsement a Bianco dopo i particolari emersi nell’inchiesta “Garbage Affair”.

Nel piano B, alternativo a Galati, era stato coinvolto lo stesso Giuseppe Berretta che, dal canto suo, ha ritenuto fare un passo indietro preferendo spendersi per un candidato con un profilo civico e marcatamente meno organico ai partiti tradizionali. Più tiepida la pista che porta alla convergenza sul nome di Marco Consoli.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti