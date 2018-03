Pogliese, ok di partiti e movimenti. Vertice del centrodestra a Catania

Il centrodestra catanese si compatta formalmente sul nome di Salvo Pogliese, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alla carica di sindaco della città.

Ieri, nel corso di un vertice convocato nel comitato organizzativo della segreteria elettorale di Pogliese si sono incontrati i rappresentanti territoriali dei partiti e dei movimenti che hanno deciso di sostenere la corsa a Palazzo degli elefanti dell’eurodeputato del Ppe. Il neo senatore di #DiventeràBellissima/Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli, sarà il coordinatore della campagna elettorale e il garante dell’equilibrio tra le forze in campo, mettendo a disposizione dell’intera area la sua esperienza maturata nei cinque anni da sindaco di Catania.

“Adesso comincerà la fase due del progetto – spiega Pogliese – ascolteremo le richieste dei quartieri, delle categorie professionali e degli ordini di categoria. Grande attenzione alle periferie, dalle quali alle ultime elezioni politiche è arrivato un forte segnale di malcontento. Dobbiamo sottolineare, con altrettanta trasparenza, che il risultato di Forza Italia in provincia di Catania è stato tra i più alti in Sicilia, a testimonianza che il partito è l’asse portante di una coalizione ampia e fortemente caratterizzata dalle esperienze civiche del territorio”.

Alla riunione hanno partecipato tra gli altri, gli autonomisti Giuseppe Lombardo e Pippo Reina che, a nome dell’intero gruppo, hanno dissipato le ombre e i dubbi di presunti malpancismi sul nome di Pogliese, lasciando intendere di preferire il profilo di un candidato meno caratterizzato da simboli di partito. Lo stesso Pogliese nei giorni scorsi sembra abbia incontrato Raffaele Lombardo incassando la sua totale fiducia sul progetto.

La riunione di ieri all’hotel Nettuno di Catania avrebbe sottolineato, proprio per il parterre variegato dei partecipanti (Marco Forzese tra tutti), che attorno al nome di Pogliese nasce innanzitutto un progetto civico che politicamente si muove nell’alveo del centrodestra. Particolare non indifferente, perché attorno alle sfumature si aggregano le adesioni di politici e coordinatori di lista che trovano consenso nei quartieri e in alcune aree di interesse della città che, spesso, non si riconoscono nei partiti tradizionali.

Presente anche la Lega con il coordinatore della Sicilia orientale Angelo Attaguile, formalmente investito da Matteo Salvini per condurre le trattative. Pieno sostegno alla candidatura di Pogliese da parte del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, a testimonianza della ritrovata serenità tra due ex compagni di partito nel Pdl.

“L’esperienza di Diventerà Bellissima e dell’elezione di Nello Musumeci alla Regione – sottolinea Stancanelli – ci ha insegnato che in politica non è più tempo di giochetti al rilancio, sono gli stessi cittadini che chiedono progetti concreti per lo sviluppo della Regione e di Catania. Le ultime vicende, che hanno interessato Catania coinvolgendo l’amministrazione comunale nello scandalo dei rifiuti, inoltre, sono un segnale forte che obbliga le forze politiche e gli amministratori di domani ad applicare con rigore la legge, senza sbandierare al vento parole come legalità e competenza, quando poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Luca Ciliberti