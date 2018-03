L’Orizzonte: “Catania ci ha boicottato”

CATANIA – Non c’è pace per l’amministrazione Bianco a Catania. L’ultimo attacco arriva dal fiore all’occhiello dello sport rossazzurro, la pallanuoto plurititolata dell’Orizzonte Catania, che ieri al termine di una combattutissima sfida contro le ungheresi della Dunaujvaros, riesce a conquistare, nella piscina Zurria, la Final Four della coppa dei campioni. Ma al termine del match, però, l’allenatore Martina Miceli è un fiume in pena e non riesce a trattenere la rabbia per le condizioni tecniche e organizzative nelle quali la sua squadra si è trovata alla vigilia di una sfida così importante e così prestigiosa per tutta la città.

Prima una lunga e argomentata critica alla Federazione colpevole di aver congestionato il calendario mettendo tre partite in una settimana, senza concedere recupero alle atlete. Poi le accuse ai responsabili dello sport cittadino, colpevoli, a suo dire, di non aver tutelato e giustamente valorizzato un grande appuntamento mondiale, non solo per la categoria.

“Abbiamo organizzato un grande evento, riempiendo la piscina come non si vedeva da anni. Per fare cose del genere abbiamo bisogno di qualcuno che investe e io ringrazio a nome di tutti chi lo fa, ma questo qualcuno necessita rispetto – spiega Martina Miceli – Come se non bastasse, oggi ci siamo sentiti boicottati anche in questa piscina, nella quale ne abbiamo viste di tutti i colori per prepararla all’evento. C’è stato pure un problema per l’allenamento di stamattina della squadra ungherese, che infatti ha mostrato grande rabbia, e tutto questo è assurdo perché prima di essere gestita dalla Nuoto Catania questa è innanzitutto una piscina comunale e dovrebbe dare certe garanzie a chi la utilizza”.

Accuse durissime ai gestori dell’impianto, ma anche ai dirigenti comunali e direttamente anche al primo cittadino, che mantiele la delega allo Sport dopo le dimissioni dell’ex assessore Valentina Scialfa. “La Nuoto Catania purtroppo non poteva essere presente, ma si è scusata più volte con noi, mentre chi è rimasto a gestire l’impianto ci ha messo i bastoni tra le ruote ed abbiamo avuto grossi problemi ad allestire la piscina. Addirittura ci sono problemi con l’acqua delle docce e credo sia una vergogna che si verifichino determinate cose. Mi piacerebbe sapere come mai non si è visto nessuno del Comune di Catania – conclude Miceli – Probabilmente il sindaco è impegnato in cose più delicate, ma devo ammettere che mi sarei aspettata di vedere qualche suo delegato qui. Penso che ne avremmo avuto il diritto, perché noi siamo orgogliosissime di rappresentare Catania, ma sono sicura che ci meritiamo qualcosa di più da parte di chi la amministra”.