ROMA – La primavera può attendere. E’ infatti in arrivo sull’Italia un’ondata di freddo tardivo, con una coda dell’inverno che porterà neve a bassa quota con venti dalla Russia. Da domani è previsto un accentuato tracollo delle temperature. Il maltempo colpirà anche il Centro Sud tra martedì a giovedì.

La situazione, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, resterà molto dinamica anche nei giorni a seguire, con un marzo che proseguirà decisamente ‘pazzerello’. Sino a fine mese sono infatti attese altre perturbazioni con temperature a tratti sotto le medie del periodo, non solo in Italia ma anche in Europa.

Ad ogni modo, assicurano i meteorologi, “non assisteremo, comunque, a fenomeni eccezionali, né paragonabili alla storica ondata di gelo che ha interessato il nostro Paese alla fine dello scorso mese di febbraio, quando abbiamo registrato, ad esempio, ripetute giornate di ghiaccio, record di temperature, neve a quota di pianura in 18 regioni su 20”.