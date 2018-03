MODICA (RAGUSA) – Due ragazzini, figli di una coppia di tunisini, sono stati segnalati dalla polizia locale di Modica al tribunale per i minorenni di Catania per atti di bullismo. Secondo l’accusa il 10 marzo scorso hanno chiesto soldi ai loro coetanei presi di mira e, al rifiuto, li avrebbero insultati, spinti e picchiati. Due delle vittime, due bambini, sono scappati e in lacrime hanno chiesto aiuto a due agenti della polizia municipale. I due aggressori sono stati identificati e, per la loro età che non li rende imputabili, è stata inoltrata segnalazione al tribunale per i minorenni di Catania.