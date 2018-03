La macchina rubata nel garage abusivo

Catania . In un’autorimessa di Picanello un lavoratore in nero pagato 2,20 euro all’ora e lo scarico illegale delle acque sporche

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato il pregiudicato M.A. per favoreggiamento, sfruttamento del lavoratore mediante l’approfittamento dello stato di bisogno, scarico di acque reflue sporche nel sottosuolo e, ancora, per i numerosi reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro.

Le indagini hanno avuto il via nei giorni scorsi, quando una persona ha sporto denuncia di furto della propria auto. Dopo svariati accertamenti e riscontri, i poliziotti hanno individuato la macchina rubata all’interno di un’autorimessa, nel quartiere di Picanello, di circa 4.000 metri quadri con all’interno oltre 100 veicoli, tra questi anche natanti, con annessa attività di autolavaggio.

Dai controlli è emerso che le due attività, l’autorimessa e l’autolavaggio, erano del tutto abusive; inoltre, è stato identificato un lavoratore in nero, invalido civile, costretto dallo stato di bisogno a effettuare esclusivamente turni notturni, dalle ore 21 alle 6 del mattino, dietro corrispettivo di euro 2,20 l’ora, senza alcuna garanzia previdenziale.

Inoltre, è stato riscontrato anche lo scarico illegale delle acque sporche derivanti dall’attività di autolavaggio nel sottosuolo. E ancora, mancavano estintori, la struttura era sporca e l’impianto elettrico non a norma.

L’autolavaggio, con le relative apparecchiature, è stato sottoposto a sequestro penale preventivo; alla vittima del furto è stata restituita l’auto.