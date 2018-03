Chiusa per lavori via Paratore, limitazioni in via Sant’Euplio

CATANIA – Da lunedì prossimo avranno inizio a Catania i lavori di sistemazione della sede stradale in via Paratore e in un tratto di via Sant’Euplio. Gli interventi determineranno la chiusura al traffico di tutta via Paratore, con divieto di sosta su entrambi i lati. Via Sant’Euplio sarà interessata da lavori a traffico aperto, con divieto di sosta, nel tratto tra viale Regina Margherita e via Longo.