Accoltella il compagno per gelosia

Ragusa . Una 26enne romena bloccata dai poliziotti mentre insegue un giovane marocchino con l’arma in mano

RAGUSA – Una romena di 26 anni, al culmine di una lite per gelosia, ha ferito con una coltellata all’addome un marocchino di 22 anni e lo ha inseguito per strada, brandendo l’arma, per colpirlo ancora. E’ avvenuto la notte scorsa a Ragusa.

La donna, brandendo il coltello, ha anche minacciato di morte i componenti una pattuglia di una volante della polizia che era intervenuta sul posto. Gli agenti sono riusciti a disarmarla e a portarla in Questura in sicurezza e hanno sequestrato l’arma: un coltello in acciaio lungo oltre 20 centimetri.

Il marocchino è stato condotto con un’ambulanza del 118 in ospedale, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni. La donna è stata arrestata per lesioni personali aggravate, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere.