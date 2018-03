Pusher-befana: la droga era nella calza

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il pusher 32enne catanese Giuseppe Giustolisi e denunciato un 22enne per spaccio di droga. I militari si sono appostati sempre allo stesso incrocio, tra le vie Maria Gianni e Tartini, già teatro di diverse operazioni degli uomini della squadra “Lupi” che negli ultimi mesi hanno fatto registrare l’arresto di numerosi spacciatori, sistematicamente sostituiti dal clan mafioso che gestisce nel quartiere di Picanello il traffico e lo spaccio di droga.

La scorsa notte pazientemente hanno osservato le modalità di spaccio dei due pusher: il 22enne con il ruolo di vedetta e di “primo contatto” con i clienti in auto, che venivano invitati a parcheggiare in via Tartini in attesa che il 32enne a bordo di uno scooter li raggiungesse per riceverne l’ordinazione e i soldi, per poi allontanarsi per pochi minuti, ritornare dagli acquirenti e consegnare loro le dosi pattuite.

I militari per ben tre volte hanno fermato i clienti, quindi sono riusciti a bloccare lo scooter: il 32enne ha tentato inutilmente di disfarsi di alcune dosi di marijuana, lasciandole scivolare in terra, mentre il 22enne è scappato a piedi tra le vie del quartiere. Il più grande aveva altre dosi di marijuana nascoste nella calza della gamba destra.