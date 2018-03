Palermo, al via pallanuoto per disabili

La pallanuoto, disciplina che in Italia vanta una forte e radicata tradizione, apre per la prima volta ai disabili. Nascono infatti le prime squadre composte da giocatori disabili e normodotati, e fra queste ci sono i Delfini Blu Asd di Palermo. Una formazione nata in pratica lo scorso settembre con la presenza di sette ragazzi autistici, già in carico da tempo presso un pool di psicologi e psicoterapeuti, che sono stati fra i promotori di questa iniziativa, con il sostegno dei genitori.

Alla guida del team due giovani pallanuotisti palermitani, Blasco Di Maio e Riccardo Guaresi, che alla maturata esperienza agonistica hanno aggiunto una particolare specializzazione per guidare ragazzi alla prese con questo disturbo del neurosviluppo che è l’autismo. Il prossimo 18 marzo la formazione dei Delfini Blu Asd di Palermo parteciperà a Piacenza, insieme ad altre quattro squadre, a “Pallanuoto per tutti”, primo torneo nazionale di pallanuoto per squadre composte da giocatori disabili e normodotati.

Insieme alla compagine palermitana ci saranno la Kosmo Pallanuoto Ability di Piacenza, la Waterpolo Ability Lombardia, l’Octopus Roma e la Don Calabria di Verona. Si svolgerà tutto in una giornata con 10 partite, tutte da 3 tempi da dieci minuti ciascuno, e ognuna squadra affronterà le altre quattro, con l’obbligo di avere sempre in vasca almeno tre disabili.

La formazione dei Delfini Blu sarà integrata con altri cinque giocatori normodotati “prestati” da altre società pallanuotistiche palermitane, tre del Telimar (serie A-2) e due della Rari Nantes Palermo (serie C), che hanno sposato l’iniziativa. Una festa per la pallanuoto, ma soprattutto una festa di inclusione sociale per tanti ragazzi svantaggiati che avranno modo di misurarsi per la prima volta in una competizione sportiva.

La presentazione dei Delfini Blu è avvenuta presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, istituzione che ha patrocinato la partecipazione della squadra palermitana al torneo di Piacenza. E’ intervenuta, portando anche il saluto del Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, l’assessore regionale alle autonomie locali, Bernadette Grasso.

A illustrare il progetto Marina Bellomo, vicepresidente dei Delfini Blu, insieme ai dirigenti, ai due giovani tecnici, Di Maio e Guaresi, e a tutti gli atleti dei Delfini Blu, a una rappresentanza dei genitori, all’associazione ParlAutismo con la sua presidente Rosi Pennino.

Insieme a loro anche Giovanna Gambino, garante regionale della disabilità, Stefano Saitta, delegato provinciale del Comitato italiano paralimpico, Fabio Gioia, presidente regionale dell’Asc (Associazioni sportive confederate), Marcello Giliberti, presidente del Telimar, Rosario Amato, presidente della Rari Nantes Palermo 89.