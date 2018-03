“I funzionari buoni devono denunciare”

CATANIA – “Oggi abbiamo accertato che gran parte dei disservizi legati alla raccolta dei rifiuti sono legati al fatto che dei funzionari pubblici sono stati in busta paga delle ditte coinvolte per non fare il loro dovere”. Il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro commenta così l’inchiesta ‘Garbage affair’ della Dia.

“Il mio dovere – ha sottolineato – è quello di accertare le responsabilità penali, agli altri hanno un altro tipo di responsabilità. Certo però è molto grave che vi sia un appalto che viene gestito in questo modo, fatto sempre dalle stesse ditte. Questa è una situazione che non dovrebbe mai avvenire. Non dovrebbe essere mai consentito. Ma io voglio rivolgere questo appello alle persone: se ci sono gestioni illecite, la nostra Procura ha degli abili investigatori che potranno far luce su questi fenomeni. Sappiamo che vi sono nel Comune di Catania dei funzionari per bene, ecco questi non accettino di essere messi da parte perché altre persone che invece sono asservite hanno più spazio nel Comune. Vengano a portare la loro indignazione alla Procura di Catania. E poi i cittadini che acquisiscono un servizio così deludente segnalino questi fatti e queste cose alla Procura di Catania. La fiducia della gente – ha concluso il procuratore Zuccaro – per noi è il patrimonio più importante, con queste operazioni vogliamo ridare alla gente fiducia…”.