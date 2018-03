Lite in struttura di accoglienza per migranti, feriti due carabinieri

GELA (CALTANISSETTA) – Due carabinieri sono rimasti feriti, ieri sera, in una struttura di accoglienza per migranti, a Gela, dove sono stati aggrediti da un 19enne, proveniente dal Gambia, che per motivi ancora da accertare, aveva litigato con alcuni profughi. Il gambiano è stato bloccato e arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane non sarebbe nuovo a episodi del genere. Mesi prima aveva picchiato e ferito tre persone in un altro centro di convivenza dove era ospitato. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Gela in attesa di giudizio.