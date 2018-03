Mazzette sui rifiuti al Comune di Catania

CATANIA – Sono sei le persone indagate, tra destinatarie di ordine di arresto e misure interdittive, nell’ambito dell’inchiesta ‘Garbage Affair’ della Dia di Catania. Al centro dell’inchiesta, l’appalto da 346 milioni di euro bandito dal comune di Catania per la raccolta dei rifiuti, la cui gara per tre volte è andata deserta, ‘costringendo’ l’amministrazione a prorogare il servizio, per un costo di circa 100 mila euro al giorno.

Nel mirino quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del Comune di Catania, che avrebbero garantito pagamenti veloci e omesso i controlli, e due imprenditori romani vicini alla Ecocar, l’azienda che per conto dell’amministrazione ha gestito in regime di ‘prorogatio’ la raccolta dei rifiuti.

I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione e peculato. Al vaglio della Procura distrettuale c’è la posizione di una settima persona. Nell’abitazione di uno degli indagati la Dia ha sequestrato oltre 20.000 euro in contanti.

Gli arrestati sono l’imprenditore romano Antonio Deodati, 56 anni, e Orazio Stefano Fazio, 64 anni, funzionario della direzione ecologia e ambiente del Comune di Catania. Entrambi sono accusati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Agli arresti domiciliari è Antonio Natoli 46 anni, dipendente della Ipi srl.

Fazio veniva remunerato con utilità di vario genere, come emerso dalle intercettazioni, dall’acquisto di smartphone e computer al pagamento di vacanze da parte di Antonio Deodati e Antonio Natoli, giungendo a chiedere perfino l’assunzione di dipendenti presso il consorzio Seneco.

Deodati è comproprietario della Ipi srl che in raggruppamento temporaneo di imprese con Oikos è stata dal 9 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 affidataria del servizio di igiene pubblica del Comune di Catania. Fino al 2 marzo 2017 Deodati è stato anche socio della Ecocar srl affidataria, in consorzio con Senesi spa, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Catania. Fazio è invece responsabile dei servizi esternalizzati di ecologia e ambiente del Comune e responsabile dell’esecuzione del contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il gip ha deciso anche l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio di uffici direttivi per Francesco Deodati, 51 anni, e Massimo Rosso, 54 anni. Deodati è accusato di turbata libertà degli incanti e Rosso (sospeso anche per un anno dai pubblici uffici) di corruzione. Sospensione per un anno dai pubblici uffici infine per Leonardo Musumeci, 34 anni, direttore di Ecologia e ambiente del Comune di Catania.

Per quanto riguarda il ruolo svolto da Massimo Rosso, è stato accertato che si è attivato per consentire pagamenti a favore del consorzio Seneco con tempistiche e modalità del tutto vantaggiose per la parte privata e fornendo inoltre la propria opera di consulenza in materia contabile e commerciale anche in relazione agli affari complessivi del gruppo Deodati, in evidente conflitto di interessi con la propria posizione di funzionario apicale del Comune di Catania.

I Deodati in cambio avrebbero pagato l’affitto delle abitazioni occupate dalle figlie di Rosso a Roma, dove frequentano i corsi di studi universitari, e avrebbero assunto i fidanzati delle figlie a tempo indeterminato presso società riconducibili a loro.