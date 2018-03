“Suona la tromba se vedi gli sbirri”

CATANIA – Blitz antidroga dei carabinieri di Catania: in manette pusher e vedette che avevano scelto come teatro dello spaccio la zona compresa tra la via Consolazione e vico Guglielmo. Gli arrestati sono il 41enne Vittorio Melarancio, il 23enne Mario Salvatore Miraglia e i fratelli Lorenzo e Salvatore Prestipino, rispettivamente di 31 e 28 anni, tutti catanesi.

I militari hanno scoperto le modalità di spaccio del quartetto: il 41enne, con mansioni di vedetta e dotato di tromba da stadio a gas, si era posizionato sulla terrazza di un immobile ubicato proprio tra le due strade, così da avere sotto controllo tutta l’area sottostante e avvertire acusticamente i complici sull’eventuale arrivo di forze dell’ordine.

Una seconda vedetta, il 28enne, si posizionava proprio all’angolo tra le due vie e gli altri due si alternavano nel ricevere i clienti, prendere le ordinazioni e il denaro corrispondente, per poi recarsi in un giardino abbandonato di vico Guglielmo dove, all’interno di uno zaino, prelevavano le dosi di stupefacente consegnate successivamente agli assuntori, tramite spostamento in scooter, nella parte alta di via Consolazione.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare e ammanettare i quattro malviventi e di sequestrare 50 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 130 grammi, 2 buste di cellophane contenenti 280 grammi sempre di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima.