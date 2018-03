STRASBURGO – “Al momento Amsterdam non è in discussione, ma solo se faranno ciò che hanno promesso di fare”. E’ cauto ma perentorio l’europarlamentare siciliano del Ppe Giovanni La Via, commentando l’esito del voto di oggi in plenaria sul trasferimento della sede dell’Agenzia del Farmaco che per effetto Brexit dovrà lasciare Londra nel 2019. Oggi infatti la parola è tornata al Parlamento che si è espresso sul caso. I 507 voti a favore e 112 contrari hanno stabilito la negoziazione in sede di trilogo, aperto proprio grazie alle modifiche del testo legislativo ad opera della Commissione Envi, e che potrebbe dunque rimettere in discussione tutti i criteri adottati fin qui sulla vicenda Ema,

“Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto perché obiettivamente rispetto a quelle che erano le posizioni in Parlamento dei diversi gruppi politici, non credo si potesse fare di più – aggiunge La Via -. Abbiamo fatto un buon lavoro, oggi il Consiglio deve continuare a occuparsi del tema. La partita sembrava essersi chiusa, il Consiglio invece deve tornare a parlarne per dare una risposta al Parlamento. Non è pensabile decidere su una questione così importante e delicata, secondo questi criteri a dir poco discutibili, la scelta è stata effettuata con modalità sbagliate, in futuro non ci potranno più essere occasioni come questa”, dice La Via. Ma l’eurodeputato siciliano tiene a precisare che “si tratta di un sì condizionato ad Amsterdam, e le condizioni riguardano la tempistica: vogliamo che vengano rispettati i tempi perché la continuità operativa dell’agenzia è la cosa più importante che il Parlamento vuole”.