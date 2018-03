Rubava cavi di rame, in manette capo dei senza casa della cattedrale

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 41enne catanese Daniele Giuseppe Di Stefano per furto. La scorsa notte, una pattuglia, durante il controllo del territorio, ha sorpreso Di Stefano mentre asportava dei cavi di rame e tubi d’acciaio all’interno di un cantiere edile in contrada Pezzamandra.

La refurtiva, quantificata in oltre 300 kg di rame e alcune centinaia di chili di materiale ferroso, è stata restituita al responsabile della ditta edile.

Di Stefano è uno dei protagonisti della protesta dei ‘senza casa’ che da mesi dormono nella cattedrale di Catania. “L’arresto del principale animatore fa comprendere, se ancora ce ne fosse bisogno, l’altissimo livello di strumentalizzazione di questa vicenda in cui sono state cinicamente utilizzate anche molte persone che vivono nel disagio e vanno aiutate”, afferma Francesco Petrina del gruppo Con Bianco per Catania.

“L’episodio – aggiunge Petrina – serve a valutare dunque anche l’operato di personaggi che hanno, se non animato, in qualche modo difeso la protesta, cavalcandola, addirittura, dietro le quinte. A fronte di certi atteggiamenti ambigui, si conferma la correttezza della linea di legalità tenuta dal Comune di Catania, con il supporto ai cittadini a presentare domanda per il reddito di inclusione e per l’accesso alle graduatorie per gli alloggi popolari”.