Catania, schiavizzato dal titolare del bar

Lavoratore in nero con paga da fame per 55 ore alla settimana. Per non pagare la luce il proprietario aveva intestato le bollette ai genitori morti. FOTO

CATANIA – Per non pagare la bolletta dell’energia elettrica il titolare di un bar di Catania aveva intestato il contatore della luce a due persone già decedute, ma il ‘trucco’ è stato scoperto da poliziotti del commissariato Borgo Ognina che hanno avviato indagini dopo la denuncia della figlia di una donna deceduta che continuava a ricevere richieste di pagamento dalla società elettrica.

Grazie all’indirizzo della fornitura gli agenti sono risaluti al bar con sala giochi dove hanno riscontrati reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro e per la presenza di un dipendente che lavorava in nero 55 ore a settimana per pochi euro l’ora e senza e garanzie previdenziali.

Quanto al contatore d’energia elettrica, è stato riscontrato un prelievo abusivo di corrente e la manomissione del misuratore, dopo che l’Enel aveva provveduto al distacco dell’energia per la morosità degli ultimi due intestatari, che erano deceduti prima dell’acceso al contratto.

Il titolare del bar è stato denunciato per sostituzione di persona, favoreggiamento personale, sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore, frode alimentare in commercio, occupazione ed invasione di suolo pubblico e furto aggravato di energia elettrica. Al bar è stata staccata la corrente elettrica per morosità, con la conseguente, ineludibile chiusura.