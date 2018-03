Trovati in due con un carico di 1600 ricci di mare, multati

SIRACUSA – Sorpresi la notte scorsa dalla Capitaneria di Porto di Siracusa nella zona di Calabernardo a bordo di un natante con un carico di circa 1.600 ricci di mare, due pescatori sono stati sanzionati per 12.000 euro.

Gli illeciti contestati sono stati pesca subacquea in orario notturno, pesca subacquea sportiva con l’ausilio di autorespiratore e pesca di riccio di mare oltre il limite consentito. L’attrezzatura di pesca è stata sequestrata così come i ricci, che sono stati rigettati in mare.