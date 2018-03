Lo Stromboli non fa paura

ROMA – Cala a verde (il più basso di quattro) il livello di allerta per Stromboli. Lo ha disposto la Protezione civile, in stretto raccordo con la struttura di Protezione civile della Regione Siciliana.

La valutazione, informa il Dipartimento, è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai centri di competenza che per lo Stromboli sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze.

Il livello di allerta verde, che prevede parametri di monitoraggio nella norma e un’attività vulcanica di tipo stromboliano persistente e di intensità ordinaria, non prevede attività operative aggiuntive rispetto all’ordinario.

La Protezione civile ricorda comunque che “alcune fenomenologie dello Stromboli sono del tutto imprevedibili e improvvise, pertanto anche quando il livello di allerta è verde il rischio non è mai assente e che, come per ogni vulcano, il passaggio di livello di allerta può non avvenire necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività, anche del tutto impreviste”.