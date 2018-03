“I saldi sono definitivamente morti”

CATANIA – “Esattamente come previsto lo scorso gennaio dal Codacons, i saldi non hanno fatto registrare alcuna ripartenza delle vendite e il commercio continua a segnare numeri negativi, con le vendite calate dello 0,8% su base annua e dello 0,5% su mese”. E’ l’analisi impietosa dell’associazione dei consumatori, commentando i dati Istat sulle vendite al dettaglio di gennaio 2018.

Per Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons e consigliere della Camera di Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa e della Sicilia orientale, “i dati Istat decretano ufficialmente la morte dei saldi di fine stagione”.

“Tutte le rilevazioni Codacons sull’andamento negativo delle vendite durante il periodo degli sconti ancora una volta sono state confermate – dice Tanasi -, e ora il prossimo passo sarà celebrare il funerale dei saldi di fine stagione, attraverso un provvedimento normativo che liberalizzi in tutto il Paese gli sconti, lasciando ai commercianti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce”.

“Il prossimo governo dovrà necessariamente mettere mano al settore del commercio, perché le abitudini dei consumatori sono profondamente cambiate anche grazie all’avvento dell’e-commerce, rendendo i saldi obsoleti e non più allettanti. Se ciò non avverrà, migliaia di negozi saranno costretti a chiudere i battenti nel prossimo biennio, perché non in grado di affrontare la concorrenza dello shopping online e gli sconti praticati tutto l’anno dai portali dell’e-commerce”, conclude Tanasi.