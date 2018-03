FIUMEFREDDO DI SICILIA (CATANIA) – Un minimarket completamente sconosciuto al fisco è stato scoperto a Fiumefreddo di Sicilia (Catania) dalla Guardia di finanza. Secondo quanto accertato, l’impresa commerciale, con un volume di ricavi di oltre 400 mila euro dal 2012 al 2016, operava con una partita Iva che risultava cessata dal 2015 e dal 2012 non aveva presentato nessuna dichiarazione fiscale ai fini dell’Iva e delle imposte dirette. Per le violazioni riscontrate il titolare dell’impresa commerciale è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero di circa 90 mila euro di imposte (dirette e Iva) non dichiarate al fisco e per l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.