Salvato escursionista sulle Madonie

PALERMO – E’ stato raggiunto e recuperato poco prima dell’1 di stanotte, da una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, l’escursionista sessantaduenne, S.T., palermitano, che nel tardo pomeriggio di ieri si era perso sulle Madonie, nella zona di Pizzo Antenna (sopra Piano Battaglia), a circa 1.900 metri di altitudine.

L’uomo stava andando in ipotermia perché aveva gli abiti bagnati e non aveva con sé ricambi e cibo. I tecnici del Cnsas hanno così provveduto a fornirgli biancheria asciutta, lo hanno scaldato e rifocillato prima di riaccompagnarlo sulla strada dove è stato preso in consegna e visitato dai sanitari del 118. A causa della temperatura sotto zero, vento con raffiche fino a 50 km/h, nebbia e neve ghiacciata lungo il percorso, l’operazione si è conclusa intorno alle 3,30.

L’escursionista, che aveva lasciato l’auto nel parcheggio della Battaglietta avventurandosi da solo, ha sbagliato strada perdendo l’orientamento quando è sceso il buio. Ma è riuscito a chiamare i soccorsi con il cellulare fornendo le coordinate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Petralia, il 118, gli uomini della Forestale, una squadra del Cnsas delle Madonie e due squadre da Palermo. Per accelerare il recupero dell’uomo, i tecnici del Soccorso alpino hanno fatto ricorso al sistema “Sms locator” che consente di localizzare con precisione un disperso che sia in grado di inviare un sms alla centrale operativa nazionale, che si trova in Piemonte, tramite uno smartphone dotato di gps.